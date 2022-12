Grève des routiers : Yoon Suk-yeol demande de préparer un ordre de retour au travail pour le raffinage et l'acier

Photo : YONHAP News

Le gouvernement devrait donner tôt ou tard un nouvel ordre de retour au travail aux industries de raffinage et d’acier sur fond de poursuite de la grève des routiers.Le chef de l’Etat a ordonné de préparer une nouvelle mesure, qui sera appliquée à ces deux secteurs, durant une réunion des ministères concernés qu’il a présidée dimanche, seulement cinq jours après l’application de l’ordre de même type auprès des camionneurs de ciment. Yoon Suk-yeol a réaffirmé que non seulement le refus de transport de la part des routiers mais aussi tous les actes, qui perturbent et menacent la circulation des camions, sont « criminels ». Il a alors demandé d’examiner profondément ces actes délictuels et de les traiter de manière stricte à l’aide de tous les leviers administratifs.Selon l’estimation de l’exécutif, la grève aurait perturbé l’expédition de produits d’une valeur de 3 000 milliards de wons, l’équivalent de 2,2 milliards d’euros, dans les industries de raffinage, de sidérurgie et de pétrochimie.Pour sa part, le ministre de l'Economie et des Finances Choo Kyung-ho a fait savoir qu’il gardait un œil sur la situation et lancera l’ordre en question, dès que l’économie nationale risque d’entrer en crise.Par ailleurs, Yoon a demandé également de répondre à la grève générale de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), prévue demain. Il a qualifié le rassemblement de « politique ».Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, a félicité la position du gouvernement, en déclarant qu’il faudrait bloquer la grève « illégale » des routiers avec des mesures additionnelles. Par contre, le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, n’a cessé de critiquer l’exécutif, qui, selon lui, se met en avant pour faire pression sur les travailleurs et se sert de la force publique sans dialogue, ni compromis.