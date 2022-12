Projet de budget 2023 : le PPP et le Minjoo dans la dernière phase des négociations

Photo : YONHAP News

La majorité et l’opposition ont lancé leurs dernières tractations pour adopter le projet de budget 2023. Les députés peinent à trouver un terrain d’entente, entre autres, sur l’enveloppe destinée au déplacement du bureau présidentiel de la Cheongwadae à Yongsan. L’opinion se divise aussi sur différents projets de loi relatifs comme la baisse de la somme attribuée au Parquet, à la police et à la Cour des comptes ainsi que la réduction de la taxe foncière globale et de l’impôt sur les sociétés.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, regrette le ralentissement des discussions alors que le montant du budget est maintenu au même niveau ou a diminué par rapport à l’an dernier. Quant au Minjoo, la première force de l’opposition, elle estime qu’il y avait encore des enjeux à négocier, notamment la coût financier surestimée lié au transfert du bureau du chef de l'Etat et aux décrets présidentiels.L’objectif est de déposer le projet au Parlement avant le 9 décembre, le dernier jour de la session ordinaire.Or, la demande de départ du ministre de l'Intérieur Lee Sang-min risque de ralentir les négociations. Le Minjoo se prépare à entamer cette démarche en lui imputant la responsabilité de la bousculade mortelle d’Itaewon du 29 octobre.