Grève des routiers : l’OIT fait part de son intervention urgente

Photo : YONHAP News

La Solidarité des camionneurs de fret a dévoilé une lettre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui fait part de son intervention urgente. Les travailleurs sud-coréens lui avaient demandé de s’interposer de manière urgente avant le lancement par le gouvernement de l’ordre de retour au travail aux camionneurs de ciment, le 28 novembre.Dans le document qu’ils ont reçu vendredi dernier, l’OIT a écrit y avoir intervenu immédiatement et transmis sa position au gouvernement sud-coréen par rapport à la question. Les syndiqués ont affirmé que la lettre démontrait que les mesures de l’exécutif violaient les conventions de l’institution internationale. Avant d’ajouter que cette dernière avait déclaré que l’interruption du service des transporteurs ne peut pas provoquer un état d’urgence national et qu’un dispositif de travail forcé limite le droit de grève.Cependant, le gouvernement a rétorqué que l’intervention de l’OIT ne renvoyait qu’à un processus de « demande d’opinion ». C’est-à-dire qu’il ne s’agissait pas d’une expression de préoccupation de sa part. Le ministre de l'Economie et des Finances Choo Kyung-ho a reconnu avoir reçu la lettre en question signée par le secrétaire général de l’organisation internationale, mais qu’il s’agissait juste d’une demande sur l'avis du gouvernement sur la question.Par ailleurs, le gouvernement a présenté de nouvelles sanctions destinées à ceux qui refusent de reprendre le travail. Celles-ci consistent à limiter les subventions liées aux prix du pétrole pendant un an et à ne plus offrir la réduction des péages des autoroutes.