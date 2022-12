Les stations de ski rouvrent tour à tour

Photo : YONHAP News

Avec l’arrivée de l’hiver au pays du Matin clair, deux stations de ski situées dans la province de Gangwon, Phoenix Pyeongchang et Yongpyong Resort, ont rouvert. Les skieurs et snowboardeurs, entre autres, ont ainsi pu dévaler les pentes enneigées, en profitant du temps hivernal, enfin de retour.Le plaisir est d’autant plus grand pour les amateurs de sports de glisse comme pour le secteur puisqu’il s’agit de la première saison de ski depuis la levée des mesures de distanciation sociale en raison du COVID- 19.Jeong, une visiteuse, a indiqué avec grande joie au micro de la KBS qu’elle se sentait totalement libérée en pratiquant cette activité. Lee, un adolescent, a fait part de son excitation et son bonheur de retrouver la station de ski avec sa famille pour la première fois depuis un certain temps.L’ouverture des domaines skiables était, en fait, initialement prévue autour du 25 novembre, mais a été reportée d’une semaine à cause du temps trop doux. Mais ce week-end, jusqu’à 5 cm de neige sont attendus dans les régions montagneuses de la province de Gangwon.D’ici la fin du mois, huit stations vont commencer à accueillir les clients dans cette province située dans le nord-est du territoire. Ce week-end, trois dont Alpensia Ski Resort vont ouvrir elles aussi leurs portes.Mais les skieurs sont invités à faire particulièrement attention à ne pas se blesser à l’idée de s’amuser pleinement pendant cette nouvelle saison qu’ils ont tant attendue. Pour skier en toute sécurité, il est important de porter des équipements de protection dont le casque et de bien s’échauffer avant de rejoindre les pistes.La saison 2022/2023 durera jusqu’à mars.