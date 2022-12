IRA : la délégation sud-coréenne arrive à Washington pour une dernière négociation

Photo : YONHAP News

La délégation composée d’officiels gouvernementaux et parlementaires sud-coréens est arrivée à Washington, afin de discuter de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) qui accorde des subventions uniquement aux voitures électriques fabriquées en Amérique du Nord.Le ministre délégué au Commerce extérieur a atterri dans la capitale américaine, près de trois mois après son dernier déplacement en septembre. Ahn Duk-geun a expliqué que sa visite avait pour objectif de mener une dernière négociation avec la Maison blanche sur des mesures permettant de maximiser les profits des entreprises du pays du Matin clair et de minimiser les pertes de Hyundai Motor, le premier constructeur automobile sud-coréen.Alors que le département du Trésor américain projette d’annoncer les dispositions détaillées avant fin décembre, les représentants sud-coréens prêtent une attention particulière aux défauts de la loi et la possibilité d’ajustements, mentionnés par le président américain Joe Biden. Yoon Kwan-seok, le chef de la commission de l'industrie, du commerce et des PME à l'Assemblée nationale et membre de la délégation sud-coréenne, a exprimé sa volonté d’aborder diverses solutions avec des hauts fonctionnaires américains, en citant les propos de Biden.De son côté, l’Union européenne (UE) résiste fortement aux subventions dont vont bénéficier les produits fabriqués en Amérique du Nord, en disant qu’elle aménagera elle aussi son système de subventions. Elle a l’intention d’éviter une fuite des investissements et des établissements de production vers les USA.La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré que, si une condition existait pour avoir une concurrence loyale avec l’IRA, alors il faudrait prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer ce secteur. Séoul compte régler les dispositions discriminatoires de la loi en coopération avec Bruxelles.