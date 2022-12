Yoon Suk-yeol compare la grève des routiers à la menace nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Au 12e jour de grève de la Solidarité des camionneurs de fret, le président de la République a comparé ce dossier avec la menace nucléaire de la Corée du Nord.Selon un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a récemment affirmé dans une réunion à huis clos avec ses conseillers que les bravades nord-coréennes s’étaient aggravées parce que Séoul n’avait pas réagi en principe et idem pour le débrayage des routiers. Il semble avoir fait ce rapprochement pour indiquer qu’il est nécessaire de prendre des mesures rapidement.Au vu de son attitude ferme, la possibilité d’élargir l’ordre de retour au travail dans les secteurs du raffinage pétrolier et de l’acier est toujours présente. Le fonctionnaire a déclaré également que cette démarche pouvait être prise si l’affaire se prolongeait sans signe d’amélioration, mais ces domaines sont gérés par le gouvernement via l’introduction des modes de transports alternatifs et des camions-citernes de l’armée.Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a examiné dès ce matin des centaines de camionneurs de ciment afin de vérifier s’ils avaient repris le volant suite à l’ordre délivré par l’exécutif. Ceux toujours en grève risquent de voir leur permis suspendu, à moins de justifier leur action pour éviter une sanction.La Commission du commerce équitable (FTC) a quant à elle relancé son examen au siège du syndicat. Les grévistes ont protesté contre la décision des autorités publiques, arguant que les forcer à retourner au travail et réaliser cette sorte d’investigation violent leur droit fondamental.La Confédération coréenne des syndicats (KCTU), l’organisation mère de la Solidarité des camionneurs de fret, compte mener une grève générale demain dans 15 régions.