Le président Yoon compte soutenir les exportations à travers la diplomatie

Photo : YONHAP News

Les exportations sont une base solide de l’économie sud-coréenne et une source prépondérante d'emplois. Ces propos ont été tenus ce matin par le chef de l’Etat lors de la cérémonie de la Journée du commerce organisée au COEX, le centre de convention, dans le sud de Séoul.Selon Yoon Suk-yeol, la Corée du Sud est montée d’un cran en matière d’exportations l’an dernier pour se classer au 6e rang mondial, et cette année, elle devrait réaliser un record sans précédent.Le président a affirmé que le gouvernement mobiliserait tous les moyens pour soutenir les ventes à l’étranger dans le but de faire figurer la Corée du Sud parmi les cinq plus gros pays exportateurs d’ici 2026. Dans ce cadre, il aidera les entreprises à surpasser les obstacles via l’équipe de soutien du guichet unique, et présidera en personne la réunion sur la stratégie des exportations.Les autorités publiques élargiront leur assistance pour les finances du commerce, le marketing et la logistique pour doper la pénétration des industriels sud-coréens dans les marchés étrangers.Le numéro un sud-coréen prévoit aussi de profiter de la diplomatie avec ses homologues afin de promouvoir les activités à l’étranger des sociétés du pays du Matin clair.L’exécutif compte avant tout développer des centrales nucléaires, son industrie militaire et les contenus « made in Korea », ciblant ses partenaires, tels que l’Egypte, la Pologne et l’Arabie Saoudite. En ce qui concerne les nations émergentes du Moyen Orient, de l’Amérique latine et de l’Afrique, il compte lancer une discussion pour conclure des accords de libre-échange avec eux.