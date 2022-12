Météo : un mercure assez bas dans tout le pays

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ne quittent plus leur manteau chaud depuis quelques jours.En ce début de semaine, le mercure a été très bas, surtout dans le nord. Il est descendu notamment jusqu’à -7°C dans le nord-ouest, dont à Séoul, à Andong ou encore à Daejeon. Il a même atteint les -9°C près de la frontière intercoréenne. Dans le sud, les températures ont été froides, mais moins glaçantes. Daegu a enregistré -3°C, Busan, 1°C et l’île méridionale de Jeju 6°C.Dans l’après-midi, le thermomètre est repassé dans le positif avec entre autres, 2°C pour la capitale, 4°C à Daejeon, 5°C à Daegu, ou encore 8°C à Gangneung et à Busan. La maximale pour Jeju avec 10°C.Par ailleurs, les nuages présents dans la matinée sur la moitié supérieure du territoire, se sont levés, laissant la place à un magnifique ciel bleu. La partie inférieure n’a pas eu cette chance, avec un temps toujours voilé dans l’après-midi, malgré quelques éclaircies par-ci par-là.