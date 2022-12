Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré cet après-midi quelque 130 obus d'artillerie en direction de la mer de l'Est et la mer Jaune. La première sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais, quand à la seconde les deux Corées et la Chine.Les lancements ont été effectués, vers 15h, respectivement depuis le comté de Geumgang dans la province de Gangwon et le cap de Jangsan dans la province de Hwanghae du Sud.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les projectiles sont tombés dans la zone tampon maritime au nord de la ligne de démarcation maritime (NLL).Le JCS déclaré que ce genre de provocation violait de façon flagrante l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.