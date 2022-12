Le président Yoon reçoit son homologue vietnamien à Yongsan

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc s’est tenu en fin de journée au Bureau présidentiel de Yongsan, à Séoul.A cette occasion, le numéro un sud-coréen a déclaré que Séoul et Hanoï ont développé une relation de coopération modèle durant ces trente dernières années et souhaitent désormais préparer les trois décennies à venir. Et il a espéré que sa rencontre avec Nguyen puisse célébrer ce développement et servir d’un nouveau départ. Son invité l’a alors remercié de l’avoir accueilli chaleureusement, avant d’ajouter que son pays accordait une importance particulière à la Corée du Sud dans la politique étrangère.Le contenu de leurs discussions n’a pas encore été dévoilé, mais une grande partie aurait été dominée par la coopération bilatérale dans les domaines politique, sécuritaire, économique ou éducatif, sans oublier les défis internationaux.Le président vietnamien est arrivé hier dans la capitale sud-coréenne pour une visite d’Etat de trois jours.