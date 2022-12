FAO : la Corée du Nord a besoin d'une aide alimentaire extérieure

Photo : YONHAP News

Les Nations unies ont désigné la Corée du Nord comme un pays ayant besoin d'une aide alimentaire extérieure. C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui la Voix de l'Amérique (VOA).Dans son récent rapport trimestriel « Perspectives de récolte et situation alimentaire », l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a classé le royaume ermite comme une nation ayant un accès limité à la nourriture, ayant besoin d'une aide alimentaire extérieure.D’après la FAO, la majorité de la population nord-coréenne souffrent d'un faible apport nutritif. Il a ajouté que la sécurité alimentaire du pays est menacée car la production agricole de 2022 devrait être inférieure à la moyenne des années précédentes.Pour rappel, la Corée du Nord est régulièrement cité comme un pays nécessitant une aide alimentaire extérieure depuis 2007, l’année où la FAO a commencé son enquête. Sur la liste des 45 nations concernées, figurent 33 pays d'Afrique, neuf d'Asie et deux d'Amérique latine et des Caraïbes.Toujours selon la radio américaine, le Partenariat des Nations unies pour la promotion des droits des personnes handicapées (UNPRPD) a fait savoir que son programme de soutien aux enfants en situation de handicap nord-coréens s’est terminé en septembre dernier en raison de la propagation du COVID-19, sans avoir par ailleurs dépensé la moitié de son budget.En septembre 2018, l'UNPRPD a lancé un projet d’une valeur de 200 000 dollars au nord du 38e parallèle afin de promouvoir les droits des enfants handicapés. Il s’est ainsi fixé l’objectif d'améliorer les services de soins de santé et de réadaptation pour cette catégorie de la population et d'identifier les signes de handicap de manière précoce. Cependant, le projet n’a pas abouti avec une dépense limitée à quasiment 76 000 dollars en décembre 2019.La suspension du programme s’expliquerait par la fermeture des frontières et le refus des aides des organisations humanitaires imposés depuis 2020 par le régime de Kim Jong-un, sur fond de propagation du coronavirus.