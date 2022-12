L'UE prolonge d'un an ses sanctions contre deux individus et une institution nord-coréens

Photo : YONHAP News

Bruxelles a prolongé d'un an ses sanctions en matière de violation de droits humains contre deux fonctionnaires et une agence nord-coréens.Ainsi, les sanctions contre 17 personnes et 5 institutions responsables de graves manquements aux droits fondamentaux dans le monde seront maintenues jusqu’au 8 décembre 2023. C’est ce qu’a annoncé hier le Conseil de l'Union européenne dans un communiqué de presse. Cette décision confirme ainsi son engagement à condamner ces dérives par tous les moyens.Concernant les sanctionnés nord-coréens, on retrouve le ministre de la Défense national Ri Yong-gil, le directeur général du département politique des armées Jeong Kyeong-taek et le bureau central du procureur.Pour rappel, l'UE les a inscrits en mars 2021 sur sa liste car ils sont jugés responsables de graves violations des droits de l'Homme, notamment des peines imposées en dehors du système judiciaire, d'actes de torture et d'autres traitements inhumains, entre autres. En outre, il est reproché au bureau central du procureur, chargé des poursuites et des sanctions inéquitables, d’avoir donné une légitimité aux graves agissements du régime de Kim Jong-un.Sachez que les individus et institutions sanctionnées ne sont pas autorisés à entrer dans l'Union européenne, leurs avoirs sur le sol européen sont également gelés. De leur côté, les personnes et les organes des Etats membres de l'UE sont interdits de fournir des fonds aux sujets réprimandés.