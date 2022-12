Industries de défense : vente en hausse de 3,6 %

Photo : YONHAP News

Les industries de défense sud-coréennes verront leurs chiffres d’affaire augmenter considérablement grâce aux importants contrats d'exportation signés cette année.Selon le rapport publié hier par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), quatre firmes d’armement du pays du Matin clair figurent sur la liste des 100 premières entreprises de défense au monde. Leurs ventes ont enregistré une hausse de 3,6 % en glissement annuel pour atteindre 9 325 milliards de wons, à savoir 7,2 milliards de dollars en 2021.Plus précisément, les ventes de Hanwha Aerospace, classée 50e mondial, ont augmenté de 7,6 % en un an pour s’élever à 2,6 milliards de dollars tandis que celles de LIG Nex1 (71e) ont progressé de 11 % pour atteindre 1,6 milliard. Ces résultats ont ainsi entraîné une croissance globale des ventes de l’industrie de défense sud-coréenne. Les performances de ces deux sociétés sont d’autant plus significatives que leurs exportations se sont multipliées en 2021 malgré la pandémie de COVID-19.Selon le rapport, la part des quatre sociétés sud-coréennes représente 1,2 %. Les Etats-Unis se taillent la part du lion avec 51 %, devant la Chine (18 %), le Royaume-Uni (6,8 %), la France (4,9 %), Israël (2 %), l'Allemagne (1,6 %) et le Japon (1,5 %).Cependant, il y a une légère différence par rapport à la part de marché totale de la défense de chaque pays car seuls les chiffres réalisés par le top 100 y ont été pris en compte. Selon un autre rapport publié par le SIPRI, la Corée du Sud a occupé le 8e rang sur le marché mondial des exportations de défense de 2017 à 2021 avec 2,8 %.Selon l’institution, les chiffres d'affaires enregistrés par les 100 premières entreprises d’armement étaient évalués à 592 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à l'année précédente.