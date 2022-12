Coupe du monde : le sélectionneur portugais de l’équipe de Corée du Sud quitte son poste

Photo : YONHAP News

Paulo Bento a annoncé avoir décidé de ne pas prolonger son contrat à la tête de l’équipe nationale de Corée du Sud. Une annonce faite directement après la défaite cette nuit des guerriers de Taegeuk 4 à 1 face au Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.Dans une conférence de presse, l’entraîneur portugais a précisé avoir déjà fait part à ses joueurs et au président de l'Association sud-coréenne de football (KFA) de sa décision prise en septembre. Il en a profité pour remercier ses hommes et faire part de sa fierté d’avoir pu les diriger.Bento a pris les rênes de la sélection en août 2018. Sous sa direction, la Corée du Sud a obtenu son billet pour le Mondial pour la dixième fois consécutive, et s'est également qualifiée en huitièmes de finale au Qatar, et ce pour la troisième fois de leur histoire.