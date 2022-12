Séoul engage des consultations visant à imposer le plafonnement du prix du pétrole russe

Photo : YONHAP News

L’Union européenne s’est récemment accordée avec les pays du G7 et l’Australie pour limiter les recettes pétrolières de Moscou, et ce pour empêcher la Russie de financier sa guerre contre l’Ukraine. Pour cela, ils ont plafonné à 60 dollars le baril le prix du pétrole russe, alors que le brut de l’Oural est facturé actuellement à environ 70 dollars sur le marché mondial. Le mécanisme est entré en vigueur hier.Dans ce contexte, la Corée du Sud a annoncé qu’elle poursuivrait des concertations avec les nations concernées sur la possibilité de leur emboîter le pas.A ce propos, un responsable de son ministère des Affaires étrangères a évoqué le fait que le gouvernement de Séoul a déjà manifesté son intention de se rallier aux Occidentaux pour ne pas acheter lui non plus d’or noir russe au-dessus du plafond fixé. C’est d’ailleurs son ministre des Finances Choo Kyung-ho qui l’a fait lors de son entretien à Séoul en juillet avec son homologue américaine Janet Yellen.Sur l’impact du dispositif en question sur le pays du Matin clair, si celui-ci l’accepte, le même responsable a affirmé qu’il ne serait pas important. Car, à ce stade, la Corée du Sud ne projette pas d’importer le brut russe.