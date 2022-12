Grève des routiers : la Commission nationale des droits de l’Homme doit s’exprimer sur l’ordre de retour au travail

Photo : YONHAP News

Le syndicat du service public et des travailleurs des transports (KPTU) a demandé à la Commission nationale des droits de l’Homme de s’exprimer sur l’ordre de retour au travail imposé par le gouvernement à certains routiers en grève.Dans une conférence de presse tenue hier devant le siège de la commission, le KPTU, la branche la plus importante de la KCTU, la Confédération coréenne des syndicats, a insisté sur la nécessité pour l’institution d’examiner si un tel ordre exécutif a été pris de façon à ne pas usurper les droits fondamentaux prévus par la Constitution et les conventions des organisations internationales concernées.Selon les membres du syndicat, la réaction du gouvernement à la grève générale des camionneurs viole son devoir de protéger le droit d’organisation, l’une des conventions clés de l’Organisation internationale du travail (OIT). Et l’intervention du directeur général de celle-ci témoigne de son inquiétude à l’égard de l’empiètement grave des droits de base au travail.A l’issue de la conférence, ils ont déposé une demande officielle à la commission. Selon eux, des membres de la Solidarité des camionneurs de fret ont, quant à eux, saisi le tribunal administratif de Séoul pour lui demander d’annuler l’ordre en vertu duquel le ministre des Transports les a sommés de reprendre le travail.