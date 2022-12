COVID-19 : des collectivités locales envisagent la levée de l'obligation du port du masque à l'intérieur

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a clairement exprimé son opposition à l'annonce de la levée de l’obligation du port du masque à l’intérieur par la ville de Daejeon, la province de Chungcheong du Sud envisage de faire de même que cette dernière. Avec les déclarations successives des collectivités locales, les discussions autour de ce sujet se multiplient.Après la municipalité de Daejeon, la province de Chungcheong du Sud dit donc être prête à envoyer une lettre officielle au CDSCHQ si ce dernier n’envisage pas la fin de cette mesure. Cette décision s’expliquerait par le fait qu’il existe de nombreux pays à l’étranger où le masque n’est plus obligatoire et que son port régulier risque d’avoir un impact négatif sur le développement des enfants.Malgré plusieurs demandes des gouvernements locaux, les autorités sanitaires campent sur leurs positions et continuent de maintenir une politique de prévention unique à travers le territoire, estimant que le moment n’est pas encore venu de lever l'obligation dans les espaces clos.Alors que certains disent que l’exécutif ne peut pas empêcher les collectivités locales d’y mettre fin, le CDSCHQ met en avant son pouvoir légal de diriger les responsables des administrations provinciales. Il craint également que la levée prématurée ne soit fatale pour les groupes à haut risque.D’après le gouvernement, des consultations d’experts auront lieu les 15 et 26 décembre dans le but d’élaborer une feuille de route destinée à déterminer la fin du port du masque obligatoire.Des voix s'élèvent également pour demander aux collectivités locales de vérifier prioritairement leur capacité à faire face à l’épidémie de COVID-19 à travers des discussions profondes avec les établissements de santé.Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles infections au coronavirus s’est élevé à 77 604. Quant au nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, il reste supérieur à 400 pour le 18e jour consécutif avec 443 individus.