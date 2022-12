Météo : le nord-ouest se réveille sous les flocons de neige

Photo : YONHAP News

Une partie des habitants du pays du Matin clair ont pris le chemin du travail sous la neige. En effet, des flocons sont tombés dans la matinée dans le quart nord-ouest. Cependant, ce moment magique n’a duré que quelque temps.Pour le reste du pays, le ciel a été très hétérogène : des nuages dans le nord, à un beau soleil dans le sud-est, en passant à de la pluie dans les régions centrales. Un seul point commun les a réunis : le vent glacial. Ce dernier a soufflé sur tout le territoire, abaissant davantage la température ressentie.A propos du mercure donc, il est quasiment identique à la veille. Séoul avec -3°C dans la matinée gagne toutefois quatre degrés par rapport à hier. L’amélioration est plus nette dans l’après-midi. Les villes sont toutes à plus de 5°C, sauf la capitale (4°C). Daejeon a observé 6°C, Daegu et Gangneung 8°C, Busan 10°C et l’île méridionale de Jeju 10°C, entre autres.Selon Météo-Corée, le vent froid devrait se calmer dans la soirée, entraînant un léger réchauffement des températures demain.