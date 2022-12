Premier envoi de chars K2 et d’obusiers K9 en Pologne

Photo : YONHAP News

La première livraison des chars de combat K2 et des obusiers à canon K9 fabriqués en Corée du Sud est arrivée en Pologne.Le ministère polonais de la Défense a annoncé hier avoir organisé une cérémonie de réception dans une base navale à Gdynia située dans le nord du pays. Andrzej Duda, le président polonais, et Eom Dong-hwan, le patron de l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA) de Corée, y étaient présents.Dix K2 et 24 K9 ont ainsi été expédiés quatre mois après la conclusion du premier contrat à la suite de la demande d’urgence de Varsovie.Duda a affirmé que le transfert rapide des armes sud-coréennes était très important sur fond de guerre russo-ukrainienne, et qu’il était indispensable que les militaires soient dotés d’équipements modernes pour se défendre contre l’envahissement de Moscou.Le pays d’Europe de l’Est a commandé à Séoul en tout 980 chars K2, 648 mortiers K9, 48 avions de chasse FA-50 et 288 systèmes lance-roquettes multiples K239 Chunmoo. Ce contrat a une valeur de plus de 1 000 milliards de wons, soit environ 723 millions d’euros.