Corée du Nord : l’Assemblée populaire suprême se réunit le mois prochain

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord organisera la 8e session de l’Assemblée populaire suprême (APS) le 17 janvier 2023 à Pyongyang. L'agence de presse nord-coréenne KCNA a annoncé que son comité permanent avait adopté cette décision hier.Cette réunion portera sur les projets du régime, les défis de l’année prochaine et le projet budgétaire. Elle abordera également les questions de la loi sur la protection de la langue standard de Pyongyang et du Bureau central des procureurs.Ce rassemblement régulier se déroule, ces dernières années, deux fois par an. Lors d’une séance en septembre dernier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré légiférer sur la politique relative à son armement nucléaire, et a souligné l’importance d’achever le projet quinquennal de développement économique.Toujours selon la KCNA, le comité permanent a tenu hier sa réunion plénière au palais de Mansudae dans la capitale nord-coréenne. En plus de l’organisation de l’APS, il a traité à l’ordre du jour, la loi sur l’approvisionnement de la société ainsi que la convocation et l’élection du juge et de l’assesseur populaire du tribunal central.