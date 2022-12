Grève des routiers : l’exécutif compte toujours répondre avec rigueur

Photo : YONHAP News

Le gouvernement répondra rigoureusement à la grève des routiers en vertu de la loi et des principes et fera porter la responsabilité aux participants. C’est ce qu’a déclaré ce matin le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dans une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Lee Sang-min a demandé aux camionneurs ayant subi des dégâts en raison du refus de s’engager dans l'action collective, d’appeler à la police, précisant que l’exécutif assurerait leur protection. Selon le haut fonctionnaire, suite à cette grève de la Solidarité des camionneurs de fret qui dure depuis deux semaines, les dommages dans les industries de la sidérurgie, de la pétrochimie, de la raffinerie, de la cimenterie et de l’automobile s’élèvent à 3 500 milliards de wons, soit 2,5 milliards d’euros.Pourtant, les répercussions commencent à diminuer. Depuis que l’ordre de retour au travail a été lancé, jusqu’à hier, 19 entreprises sur 33 et 492 chauffeurs sur 824 ont repris leurs activités, et 48 personnes ont affiché l’intention de leur emboîter le pas.Toujours d’après Lee, l’expédition du ciment a retrouvé 90 % de son niveau ordinaire, mais le retardement des chantiers de construction reste inévitable.Le ministre a exhorté à suspendre le débrayage qui met en péril la vie des citoyens et l’économie du pays, en indiquant que l'exécutif s’efforçait de résoudre cette affaire le plus rapidement possible.