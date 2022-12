La justice ordonne au patron de SK de verser 66 milliards de wons à son ex-femme

Photo : YONHAP News

Le tribunal des affaires familiales de Séoul a enfin rendu son jugement sur le divorce entre le président du groupe SK, Chey Tae-won et la patronne du centre d’art Nabi, Roh So-young, à savoir cinq ans après le début du procès.La justice a ordonné hier à Chey de verser à son ex-femme 66,5 milliards de wons, ou 48 millions d’euros, dans le cadre du partage des biens et 100 millions de wons pour compensation, soit 72 400 euros.Selon les juges, les patrimoines concernés incluent les actions des filiales de SK, les biens immobiliers, la retraite, et le dépôt bancaire de l’homme d’affaires. La somme a été déterminée compte tenu de la durée de leur mariage. Pourtant, les actions du conglomérat n’en font pas partie du fait qu’elles constituent son bien propre. Celui-ci désigne une propriété qu’une personne possède depuis qu’elle était célibataire ou celle acquise sous son nom après l’union matrimoniale.Pendant la procédure, Chey a prétendu que ces actions ont été léguées par son père, et donc lui appartiennent exclusivement. La fille de l’ex-président de la République Roh Tae-woo l’a contredit en affirmant que l’héritage doit être considéré comme un bien commun au vu des longues années qu’ils ont partagées.En 2015, le milliardaire a reconnu qu’il avait un enfant né hors mariage et a annoncé vouloir divorcer en raison de la différence de personnalités. Roh a d’abord refusé la séparation, mais a intenté un procès en 2019 pour réclamer 300 millions de wons d’indemnisation, l’équivalent de 217 000 euros, et la moitié des actions de SK. La somme de ces dernières est évaluée à 1 350 milliards de wons, soit 979 millions d’euros.Néanmoins, comme le tribunal a décidé d’exclure ce bien, l'ancienne conjointe peut toucher seulement 5 % du montant initialement demandé. Si les deux parties acceptent ce verdict, leur mariage de 34 ans prendra fin. Mais Roh So-young peut toujours faire appel pour continuer de se battre devant les tribunaux.