Coupe du monde : retour des guerriers de Taegeuk

Photo : YONHAP News

L’équipe nationale de football rentrera, en fin de journée, en Corée du Sud et ce divisée en deux groupes. Le premier, qui comprend le sélectionneur Paulo Bento et dix joueurs dont le capitaine Son Heung-min, a pris un vol direct depuis Doha. Quant au second, composé de cinq coaches et 14 footballeurs, a fait escale à Dubaï.Tout de suite après leur arrivée à l’aéroport international d’Incheon, les guerriers de Taegeuk, qui ont atteint les huitièmes de finale, vont participer à une petite cérémonie de bienvenue.Demain, ils seraient invités à dîner avec le chef de l’Etat. D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, les joueurs tout comme le staff ont été contactés, un à un, afin de l’organiser. Au début, la possibilité d’un déjeuner entre Yoon Suk-yeol et les hommes de Bento a été évoquée, mais en raison de l’emploi du temps de ces derniers, cela semble avoir été reporté.Le président de la République les avait déjà félicités via sa page Facebook et souhaite les remercier pour avoir uni le peuple lors de ce Mondial.