La grève des camionneurs perd de son ampleur

Photo : YONHAP News

Deux semaines après le début de la grève des routiers, la mobilisation semble perdre en force. La logistique perturbée a été rétablie en partie et le transport de l’acier a été relancé dans l’usine de Hyundai Steel et l'aciérie de POSCO, toutes deux à Pohang.Le nombre de stations-service en manque de pétrole a reculé à 81 hier contre 96 la veille. Le volume de containers transférés dans les principaux ports a retrouvé quasiment le niveau d’avant.Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a continué à appeler les grévistes à retourner au travail en indiquant que les dommages des industries comme la sidérurgie, la pétrochimie, ou encore la raffinerie entre autres, s’élevaient désormais à 3 500 milliards de wons, soit 2,5 milliards d’euros.La Solidarité des camionneurs de fret prévoit de focaliser leurs forces à Danyang dans la province de Chungcheong du Nord qui abrite bon nombre de cimenteries. Certains syndicats de construction ont rejoint le débrayage, ce qui retarde les travaux sur les chantiers.Le gouvernement a dénoncé à la police un camionneur qui a refusé l’ordre de retour au travail, une première application des sanctions. Il a demandé à la collectivité locale d’imposer une décision administrative.Par ailleurs, l’exécutif a fustigé la grève des routiers lors de la 17e réunion régionale Asie-Pacifique de l'Organisation internationale du Travail (OIT), tenue à Singapour. Park Jong-pil, directeur du bureau de la coordination politique du ministère du Travail et de l'Emploi, a déclaré aujourd’hui dans un discours liminaire que cette action collective a des impacts conséquents sur l’économie nationale et menace la vie, la santé et la sécurité des citoyens. Selon le haut fonctionnaire, les autorités publiques assureront le dialogue et la négociation dans le cadre juridique, mais fera face avec rigueur aux actes illégaux.La Confédération coréenne des syndicats (KCTU), l’organisation mère de la Solidarité des camionneurs de fret, quant à elle, a demandé à l’OIT et aux Nations unies une intervention d’urgence supplémentaire, du fait que le gouvernement sud-coréen viole gravement la convention du premier cité en ordonnant aux grévistes de reprendre leur travail.