Projet de budget 2023 : le PPP et le Minjoo toujours en désaccord

Photo : YONHAP News

Le parti présidentiel et l’opposition ne parviennent toujours pas à trouver un terrain d’entente sur le projet budgétaire pour l’année prochaine, alors qu’ils ont déjà dépassé le délai d’adoption du texte.Le président de l’Assemblée nationale, Kim Jin-pyo, le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Joo Ho-young, et son homologue du Minjoo, Park Hong-keun, ainsi que le ministre de l'Economie et des Finances, Choo Kyung-ho, se sont réunis ce matin pour en discuter mais sont sortis les mains vides.Après la réunion, Choo a déclaré aux journalistes qu’ils n’étaient pas arrivés à un accord à cause d’une grande divergence d’opinions.Selon lui, le gouvernement a expliqué qu’il aurait beaucoup moins de budget, car, même si les recettes fiscales ont augmenté, 40 % d’entre elles seront attribuées à la province. L’exécutif a ainsi démontré qu’il ne faudrait pas réduire le budget comme les années précédentes. Pourtant, la première force de l’opposition s’est opposée à l’avis du gouvernement en demandant des documents détaillés.Une autre réunion à ce sujet est prévue cet après-midi.