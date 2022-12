Le Congrès américain promet « tous les moyens de dissuasion élargie »

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Commission des forces armées du Sénat a rendu public hier le projet de loi sur la défense nationale (NDAA) pour l'année 2023, un texte rédigé d'un commun accord entre les Républicains et les Démocrates.Selon le document, le déploiement sur la péninsule de 28 500 soldats américains, le niveau actuel, sera maintenu et tous les dispositifs permettant la dissuasion élargie de l'armée américaine seront disponibles en vertu du Traité de la défense sud-coréano-américain.Le texte en question prend également en compte une enveloppe nécessaire au stationnement des GI's dans la péninsule s'élevant à 67 millions de dollars, la somme demandée par l'administration Biden.Les députés et les sénateurs américains de tous les camps ont appelé à renforcer le soutien militaire à Taïwan et à exclure la Russie des principales organisations internationales. Et d'ajouter qu'il faut promouvoir la coopération avec les alliés de l’Indopacifique pour contrecarrer la Chine.La commission a également demandé au secrétaire à la Défense de faire un compte rendu au Congrès sur les capacités nucléaires de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord, tout comme sur les moyens de réponse.La Maison blanche a elle aussi annoncé que les exercices militaires entre la Corée du Sud et les Etats-Unis mais également l'entraînement tripartite avec le Japon se poursuivraient. Et d'ajouter que les capacités militaires pour défendre ces alliés seront renforcées.Quant au dossier nord-coréen, la présidence américaine a critiqué la position mitigée de Pékin envers son allié traditionnel. Elle a ainsi laissé entendre que, bien qu'ouverte à tout dialogue avec Pyongyang, Washington maintiendra sa politique de pression sur l'Etat ermite.