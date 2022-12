Grève des routiers : un nouvel ordre exécutif de retour au travail

Photo : YONHAP News

Le gouvernement reste intransigeant face aux routiers en grève depuis le 24 novembre. Il a imposé aussi un ordre sommant cette fois les grévistes travaillant dans la sidérurgie et la pétrochimie de reprendre le volant. Une décision entérinée en conseil des ministres réuni exceptionnellement aujourd’hui. Le président de la République a déjà signé le 29 novembre un tel ordre pour les camionneurs transportant du ciment.Aujourd’hui, c’est le Premier ministre qui a dirigé la réunion des ministres. Han Duck-soo s’est défendu d’avoir pris cette mesure face à des pertes accumulées des industries et de l’économie nationale. Il a alors dénoncé une nouvelle fois un mouvement social déraisonnable.Pour le chef du gouvernement, le pays est devant une situation trop urgente et grave pour rester les bras croisés en se contentant d’attendre que les participants à l’action collective reprennent leur travail.