La Corée du Sud envisage de lancer des enquêtes sur les transfuges nord-coréens soupçonnés de crimes majeurs

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a fait part hier de la notification préalable d'adoption d'un projet d'amendement de loi sur les transfuges nord-coréens.Selon le texte, il deviendra possible d'ouvrir, après la délibération du chef de ce ministère, des enquêtes sur ces individus ayant commis des crimes majeurs, dont des homicides.Le projet en question a été affiché sur le site web du Centre de la législation participative, appartenant au ministère de la Législation, pour accueillir les opinions publiques d'ici le 16 janvier 2023. Le ministre est censé vérifier la volonté des réfugiés nord-coréens arrivant sur le sol sud-coréen pour ensuite leur offrir la protection de Séoul. Ce dispositif pourra combler un certain vide de la loi actuelle en la matière, révélé par l’affaire du rapatriement des pêcheurs nord-coréens en 2019.Pour rappel : l’administration du président précédent, Moon Jae-in, a expulsé deux marins provenant du nord du 38e parallèle. Ils avaient été arrêtés en mer de l’Est en novembre 2019, bien qu’ils aient exprimé leur souhait de s’installer au Sud. L'exécutif de l'époque n'avait pas reconnu la sincérité dans la déclaration de ces nord-Coréens accusés par Pyongyang d’avoir tué leurs 16 collègues à bord de leur navire.Le ministère a expliqué que le projet d'amendement avait pour objectif de renforcer la protection et soutenir l'installation des transfuges nord-coréens en Corée du Sud.