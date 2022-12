Parlement : ouverture de la séance plénière aujourd’hui et demain

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale doit achever demain sa session ordinaire annuelle, qui dure depuis le 1er septembre. Jusqu’à la veille de sa fin, les deux camps rivaux ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le budget 2023. En cause, ils l’associent à d’autres dossiers qui fâchent, comme l’enquête parlementaire sur la tragique bousculade mortelle d’Itaewon ou la responsabilité politique du ministre de l’Intérieur dans ce drame, qui a coûté la vie à 158 personnes.Afin de voter le projet gouvernemental de budget, le Parlement doit se réunir en séance plénière. La semaine dernière, son président, Kim Jin-pyo, a promis de la tenir aujourd’hui et demain. Les deux principaux partis de l’Hémicycle pourraient donc l’adopter d’ici vendredi. En principe, ils auraient dû le faire jusqu’au 2 décembre, la date limite fixée par la Constitution.Dans ce contexte, le Minjoo a une nouvelle fois déposé aujourd'hui une motion de censure contre le ministre Lee Sang-min. La semaine dernière aussi, la première force de l’opposition avait présenté le même texte, qui n’a finalement pu être voté.Une fois présentée lors d’une séance plénière, la motion doit être mise au vote dans un délai de 24 à 72 heures. Pour la passer, cette séance doit donc se tenir pour le deuxième jour d’affilée. Mais tel n’a pas été le cas la semaine dernière. Aujourd’hui et demain, le Minjoo tentera sa chance coûte que coûte. De plus, il dispose de la majorité à l’Assemblée.Cela dit, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, s’y oppose farouchement. On ne peut donc exclure que le bras de fer se prolonge.