Photo : YONHAP News

Le président américain organisera en mars prochain un nouveau sommet virtuel pour la démocratie. Il s’agit de sa deuxième édition. La première s’est tenue en décembre 2021.Joe Biden présidera les prochains débats avec les dirigeants de Corée du Sud, des Pays-Bas, de Zambie et du Costa Rica. Et cette fois encore, il pourrait inviter Taïwan aux côtés de plus de 100 Etats, selon un haut responsable du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche.Si cette décision est définitivement arrêtée, elle provoquera de nouveau la colère de la Chine, qui sera exclue de la conférence internationale, comme lors de celle de 2021. Pékin s’en est alors pris violemment à Biden, en l’accusant d’inciter à la division et à la confrontation. Sans parler de sa démonstration de force autour de Taïwan.