Le gouvernement sud-coréen met en garde contre l'embauche des nord-Coréens sous une fausse identité

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a averti que les ressources humaines en information et télécommunication de Corée du Nord pourraient décrocher du travail proposé par des entreprises sud-coréennes, sous des identités ou nationalités falsifiées. Selon lui, le pays communiste veut ainsi contourner les sanctions à son encontre, pour se procurer des moyens nécessaires au développement nucléaire et balistique.L'analyse gouvernementale des sites d'embauche du pays a montré que les nord-Coréens spécialisés en informatique, utilisant des fausses identités, avaient la possibilité de travailler pour des entreprises au sud du 38e parallèle.En effet, des milliers d’habitants du royaume ermite qualifiés en technologies de l'information travaillent en Asie ou en Afrique, et transfèrent les devises étrangères ainsi gagnées dans leur pays d'origine. Ils utilisent des faux papiers d'identité ou empruntent des comptes en ligne tiers. Ils font également tout pour éviter les entretiens d'embauche en visioconférence et tentent d’obtenir des interviews téléphoniques. Ils sont en général engagés dans le secteur du développement médical, des sports et des jeux.Cette pratique illégitime prend de l'ampleur d'autant plus que les sanctions renforcées depuis 2016 font reculer les exportations nord-coréennes, l'unique canal conventionnel du flux financier contribuant au programme nucléaire et balistique.Séoul a rappelé que l'engagement de ces ressources humaines nord-coréennes risque de nuire à l'image des employeurs et de violer les mesures punitives onusiennes tout comme le droit sud-coréen. Il a ainsi demandé aux entreprises de renforcer la vérification de l'identité des employés ou des personnes sous contrat.