La BOK semble continuer d’augmenter son taux directeur

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a fait part de la nécessité de continuer à relever son taux directeur pour le moment, et ce dans un rapport sur sa politique monétaire présenté aujourd’hui au Parlement.Selon l’institution, il faudra l’augmenter, car l’inflation restera aux alentours de 5 %, bien que son rythme ralentisse. Concrètement, pendant la seconde moitié de l’année, la pression inflationniste diminue dans le sillage de la chute du prix à l’international du pétrole et de l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Mais cette tendance baissière risque de s’arrêter, puisque la consommation des ménages pourra retrouver des couleurs en particulier dans les services, et ce au fur et à mesure de la levée des restrictions sanitaires liées au coronavirus.Autre facteur important avancé par la banque centrale. Il s’agit de la croissance économique. A en croire la BOK, si le produit intérieur brut a continué à enregistrer une hausse supérieure à son niveau potentiel, dopée par la consommation des ménages, le momentum de sa progression s’affaiblit. En cause, le ralentissement des exportations.