Coupe du monde : les guerriers de Taegeuk de retour du Qatar

Photo : YONHAP News

L’équipe nationale de football de Corée du Sud est rentrée du Qatar sous les acclamations. Une cascade de supporters l’a accueillie hier à l’aéroport d’Incheon et a rendu hommage à son exploit. Pour rappel, les guerriers de Taegeuk ont rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du monde, pour la première fois en 12 ans.A l’exception du gardien Kim Seung-gyu, et des milieux de terrain Jung Woo-young et Jeong Woo-yeong, retournés directement dans leur club respectif, les autres joueurs, accompagnés du sélectionneur Paulo Bento et de son staff, ont passé quelques minutes auprès de leurs fans pour les remercier de les avoir supportés tout au long de la compétition.Leur capitaine Son Heung-min a promis que sur la lancée de leur soutien, lui et ses coéquipiers continueraient à donner leur maximum pour avancer encore et a exprimé aussi sa gratitude envers tous ses compatriotes.Bento, qui a dirigé l’équipe pendant les quatre dernières années, a lui aussi manifesté son émotion. « C’était un honneur et un bonheur à la fois », a-t-il déclaré. Pour rappel, il a annoncé de ne pas prolonger son contrat et va donc bientôt quitter son poste.Et Hwang Hee-chan s’est, quant à lui, déclaré fier d’avoir joué pour la sélection et heureux également d’avoir inscrit un but au Qatar.Ce soir, le président de la République va recevoir à dîner tous les joueurs, leur entraîneur et le staff.