Météo : le froid se calme et l’air devient sec

Photo : YONHAP News

Le temps continue de s’adoucir au pays su Matin clair, affichant des températures plus élevées pour cette période de l’année. Similaires à hier, les valeurs ont été très légèrement négatives dans les deux tiers nord du pays et étaient déjà aux alentours de 5°C sur le littoral sud. L’île méridionale de Jeju affichait pour sa part 8°C.Le thermomètre a ensuite grimpé, atteignant au moins 10°C sur quasiment tout le territoire. Le nord-ouest a plafonné à 7-8°C, dont Séoul, qui enregistre la minimale de la journée. Dans le centre, une moyenne de 10°C a été recensée. Le sud-est, et notamment Busan, est monté à 14°C et Jeju à 15°C.Avec ce réchauffement, l’air devient plus sec. Les avertissements de « sécheresse », émis il y a quelques jours par Météo-Corée, sont ainsi toujours d’actualité.