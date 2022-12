Le solde courant reste excédentaire en octobre

Photo : YONHAP News

Le solde des transactions courantes est resté excédentaire en octobre, et ce pour le deuxième mois de suite, a indiqué la Banque de Corée (BOK).D’après les données provisoires communiquées aujourd’hui par l’institution, le surplus s’est élevé à quelque 880 millions de dollars. Ce n’est pourtant pas vraiment une bonne nouvelle car il y a un an, le chiffre avait été de 8 milliards de dollars.La Corée du Sud a continué d’enregistrer un excédent courant pour le 23e mois consécutif entre mai 2020 et mars 2022. Cette performance a été freinée, le mois suivant, par la forte augmentation des importations et des dividendes versés aux étrangers. En mai, le solde est redevenu excédentaire et cela a été maintenu pendant les deux mois suivants.Les transactions courantes agrègent la balance commerciale des biens et des services ainsi que le solde net des revenus versés et perçus de l'étranger. En octobre, le déficit du commerce extérieur de marchandises a totalisé 1,48 milliard de dollars, soit un recul de 7,58 milliards en glissement annuel, pénalisé par la diminution des exportations et la progression des importations.Quant à la balance des services, elle a dégagé un excédent de 50 millions de dollars sur un an, tandis que celle des voyages a été négative de 540 millions.