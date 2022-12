COVID-19 : les critères pour la fin du masque en intérieur seront définis en décembre

Photo : YONHAP News

La fin du masque en intérieur, c’est peut-être pour bientôt ? Ce vendredi, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement déciderait, avant la fin de l’année, des conditions devant être réunies pour lever l’obligation de son port, bien entendu après avoir écouté les experts en la matière.Han Duck-soo a fait cette annonce lors d’une nouvelle réunion du centre de gestion de crise. Il a alors précisé que la fin du port du masque devrait être corrélée aux indicateurs sanitaires permettant d’évaluer, de manière objective, la situation épidémiologique. Selon lui, le nombre des cas positifs au coronavirus, celui des hospitalisations en soins intensifs ou encore l’évolution des chiffres liés aux décès seront pris en compte.Le chef du gouvernement a fait état de l’administration des vaccins bivalents comme l’une des conditions importantes nécessaires pour tomber le masque rapidement. Il a détaillé que le taux de vaccination de ces sérums continuait de progresser pour atteindre désormais 24 % chez les plus de 60 ans éligibles et pour dépasser les 36 % dans les établissements à haut risque de contamination. Et d’ajouter que néanmoins, ces chiffres sont encore inférieurs à l’objectif gouvernemental de 50 et 60 % respectivement.Dans la foulée, Han a recommandé aux séniors de recevoir une dose des vaccins en question, pour lesquels l’accès sera d’ailleurs élargi aux plus de 12 ans, dès lundi prochain.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, un peu plus de 62 700 nouveaux cas ont été recensés. Soit une baisse de quelque 2 500 contaminations sur une journée.