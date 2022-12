Centrale nucléaire : le réacteur Hanbit 4 devrait redémarrer

Photo : YONHAP News

La Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée (NSSC) a donné son feu vert pour redémarrer le réacteur 4 de la centrale nucléaire Hanbit, située à Yeonggwang dans la province de Jeolla du Sud. Il est à l’arrêt depuis cinq ans en raison de quelques dysfonctionnements découverts dans son enceinte de confinement.La NSSC a pris cette décision aujourd’hui à l’issue d’une réunion organisée avec l’opérateur public des centrales nucléaires, la Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), et l’Institut de la sécurité nucléaire de Corée (KINS).L’autorité chargée d’assurer la sûreté nationale a déclaré avoir passé en revue tous les points à vérifier avant le redémarrage. Selon elle, le réacteur Hanbit 4 a rempli toutes les conditions de sécurité requises pour être remis en activité. Notamment, il a réussi l’examen de fissures et le test d’intégrité structurelle.Pour rappel, le réacteur Hanbit 4 a été mis à l’arrêt en mai 2017 parce qu’un contrôle habituel avait détecté quelques problèmes dans son enceinte de confinement, tels que 140 fissures et de la corrosion sur des plaques d’acier.