Grève des routiers : le syndicat annonce la fin du débrayage suite au vote de ses adhérents

Photo : YONHAP News

Les routiers grévistes vont arrêter leur débrayage et reprendre le volant aujourd’hui. Ainsi, leur action collective se termine au bout de 16 jours. Elle avait été lancée le 24 novembre dernier à l’initiative de la Solidarité des camionneurs de fret, une branche de l’Union des travailleurs des services et des transports publics (KPTU-TruckSol), qui fait partie de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU).Le syndicat avait appelé ses adhérents à aller s’exprimer aux urnes à partir de 9h ce matin. Il a organisé le vote pendant environ deux heures dans ses centres régionaux. Selon les résultats, la majorité de ses membres ont dit « oui » pour mettre un terme à leur débrayage. Ainsi, les grévistes devraient reprendre leur travail bientôt.Ce revirement a eu lieu suite à l’intervention du Minjoo, la première force de l’opposition. Au Parlement, ses députés, qui travaillent au sein de la commission permanente de l’Aménagement du territoire et du Transport, avaient annoncé qu’ils accepteraient le projet gouvernemental soutenu par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle. Il s’agit de prolonger de trois ans le « système des tarifs de transport pour la sécurité ».La Solidarité des camionneurs de fret a organisé, le jour même, une réunion de son comité exécutif, et elle a décidé de mettre le dossier au vote de ses membres. Selon lui, cette décision a été prise notamment pour deux raisons. Il s’agit d’abord de réduire au maximum les préjudices chez les syndicalistes, et aussi d’appeler le gouvernement à changer d’attitude alors que ce dernier s’obstine à infliger une répression ferme contre les manifestants.Comme le « oui » l’a emporté, le syndicat a annoncé lever la grève. Dans la foulée, il a exhorté le gouvernement et le PPP à tenir sa promesse de prolonger le dispositif en question de trois ans. Ainsi, il se dit prêt à accepter le compromis de sorte que le système en question arrive à son échéance.Pour rappel, les routiers ont lancé ce débrayage le 24 novembre en demandant de pérenniser le système des tarifs de transport pour la sécurité et d’élargir aussi la liste des marchandises pouvant en bénéficier.Ce dispositif vise à garantir un salaire minimum aux routiers afin qu’ils ne travaillent plus excessivement au péril de leur vie. Il est censé donc assurer la sécurité routière. Il a été mis en place par l’administration de Moon Jae-in en 2020, mais pour une durée limitée, jusqu’à la fin de cette année et applicable seulement à deux catégories d’articles, à savoir le transport des containers export-import et celui du ciment.