KRIT : la Corée du Sud, 10e budget militaire du monde en 2021

Photo : KBS News

Les dépenses militaires ne cessent d’augmenter. Les chiffres sont éloquents. D’après un rapport annuel sur le sujet, publié aujourd'hui par l’institut sud-coréen pour la recherche sur les technologies de défense (KRIT), l’an dernier, leur montant a totalisé 2 113 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.Alors, quels sont les pays les plus dépensiers ? Sans surprise, les Etats-Unis dominent la liste, avec quelque 800 milliards de dollars, devant la Chine, l’Inde, le Royaume-Uni et la Russie. La Corée du Sud a quant à elle été classée au dixième rang, comme elle l’avait été en 2020. Son budget a atteint 50 milliards.En ce qui concerne les chiffres d’affaires des 100 géants mondiaux de l’armement en 2020, ils ont eux aussi progressé pour atteindre un nouveau sommet de 531 milliards. Ils représentent 25 % du total.Il est à noter également qu’entre 2017 et 2021, le pays du Matin clair est devenu le huitième exportateur mondial d’armement. Sa part de marché, 2,8 % sur cette période, pourrait encore augmenter, puisque ses ventes d’armes se sont fortement accrues cette année. Par ailleurs, Séoul a été le septième importateur de matériels militaires dans le monde.