Projet de budget 2023 : les deux camps s’opposent toujours

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que se termine la session ordinaire à l’Assemblée nationale. Les députés étaient censés ouvrir la dernière séance plénière vers 14h afin de voter le projet de loi sur le budget 2023. Mais ils n’y sont pas parvenus.Pourtant, le président de l’Assemblée nationale, Kim Jin-pyo, le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Joo Ho-young, et son homologue du Minjoo, la première force de l’opposition, Park Hong-keun, ainsi que le ministre de l'Economie et des Finances, Choo Kyung-ho, s’étaient réunis dès ce matin afin de trouver un terrain d’entente, en vain.Les deux camps se sont renvoyé la balle. Le PPP reproche au Minjoo de se montrer intransigeant notamment concernant les impôts sur les sociétés. Il l’accuse de vouloir saboter le premier projet de budget proposé par l’administration de Yoon Suk-yeol.Quant au parti de centre-gauche, il a exprimé son mécontentement envers le patron du perchoir qui donne une plus grande priorité au projet de budget gouvernemental qu’à celui de la motion de censure contre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, dans le cadre du drame d’Itaewon.Même si les deux rivaux arrivent à un accord in extremis en fin de journée, le Parlement n’arrivera pas à boucler le projet avant minuit. En effet, il faudra plus de temps pour que l’exécutif puisse refléter dans le texte toutes les modifications convenues.Depuis 2014, le Parlement sud-coréen n’avait jamais dépassé la session ordinaire pour adopter le projet de loi sur le budget.