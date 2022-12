Bourse : le Kospi et le Kosdaq sauve les meubles

Photo : YONHAP News

Après une semaine essentiellement dans le rouge - le Kosdaq a été dans le positif lundi - les indices de la Bourse de Séoul clôture néanmoins en hausse avant le week-end. Le Kospi, celui de référence, gagne 0,76 % et finit la séance à 2 389,04 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, prend 0,98 % et termine à 719,49 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 376,47 wons (-9,27 wons) et le dollar américain 1 302 wons (-16,50 wons).Par ailleurs, la Banque de Corée (BOK) a annoncé aujourd'hui que le fonds d'investissements étrangers avait enregistré un bénéfice net de 2,74 milliards de dollars en novembre, pour le deuxième mois consécutif. Ce phénomène s'explique par l'attentisme de la Réserve fédérale américaine (Fed) souhaitant ajuster le rythme des hausses de ses taux directeurs et des meilleures performances que prévu des entreprises sud-coréennes.