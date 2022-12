La Corée du Sud déploiera son système de prévisions et d’alerte de la météorologie spatiale vers 2024

Photo : YONHAP News

L’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA) a annoncé, aujourd’hui, avoir achevé la conception détaillée pour mettre au point le « système de prévisions et d’alerte de la météorologie spatiale ».Le système en question a pour objectif d’apporter un soutien militaire à l’armée pour qu’elle puisse exploiter stablement ses armes de haute technologie sans être à la merci des phénomènes survenus dans l’espace.En effet, l’évolution des conditions de l’environnement spatial, comme par exemple l’explosion de taches solaires, peut impacter l’utilisation des armes basées sur les technologies de pointe et causer ainsi une baisse de leur performance, des dysfonctionnements ou encore des pannes. Cela pourrait concerner notamment les satellites de reconnaissance, ceux de communication, les services de lancement, les systèmes de navigation par satellite ou encore les dispositifs de guidage de haute précision.Pour prémunir l’armée sud-coréenne contre les aléas spatiaux, la DAPA a lancé le développement de son système de prévisions et d’alerte de la météorologie spatiale en octobre 2021. Elle prévoit de le déployer à l’horizon 2024 après avoir mené les tests nécessaires.L’administration en question a affecté à la réalisation de ce projet un budget total de 18 milliards de wons, soit l’équivalent de 13 millions d’euros.