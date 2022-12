Météo : les températures vont baisser au fil du week-end

Photo : YONHAP News

Les températures vont aller decrescendo au fil du week-end. Ce vendredi, le thermomètre a dépassé les 10°C sur tout le territoire, soit cinq degrés de plus que la moyenne pour cette période. Gangneung, Busan et l’île méridionale de Jeju ont été légèrement plus chaudes avec respectivement 12, 14 et 16°C. Par ailleurs, le temps a été principalement nuageux, à l’exception de Séoul où le soleil a rayonné.Samedi, les premières pertes de degrés seront observées dans le nord. Ces régions perdront jusqu’à trois degrés. Dans le sud, les valeurs seront quasiment inchangées. Le ciel, quant à lui, se couvrira au fil de la journée. Météo-Corée alerte les habitants des régions dans l’ouest de la possible mauvaise qualité de l’air pour ce premier jour de week-end.Dimanche, le froid se fera ressentir dans la matinée. Les prévisions tablent entre autres sur -4°C dans la région métropolitaine, et -3°C dans le centre. En revanche, le soleil sera de sortie sur tout le territoire.