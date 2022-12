Le président Yoon devrait gracier Lee Myung-bak et Kim Kyung-soo à l'occasion du Nouvel an

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat de la République envisage d’accorder une grâce spéciale à l’ex-président Lee Myung-bak et à l’ancien gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, Kim Kyung-soo, vers le 28 décembre, à l’occasion du Nouvel an.Un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré samedi que le ministère de la Justice avait choisi les personnes qui feront l’objet de l’amnistie. Une première étape de sélection avant que le dirigeant prenne une décision définitive.Les deux hommes figurent ainsi sur la liste des potentiels bénéficiaires. L’ex-ministre des Finances Choi Kyoung-hwan pourrait être lui aussi inclus.La présidence a expliqué qu’elle comptait gracier un plus grand nombre d’hommes politiques, surtout ceux qui purgeaient une peine non pas pour des affaires personnelles mais pour celles concernant l’Etat. Pourtant, elle a souligné que rien n’a encore été décidé. Avant d’ajouter que c’est le numéro un qui détermine la date et les bénéficiaires de la mesure.Pour rappel, Lee et Kim avaient été mentionnés comme possiblement libérables lors de la précédente grâce à l’occasion du jour de la libération de la Corée, le 15 août, mais ont finalement été exclus à la dernière minute.