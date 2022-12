Drame d’Itaewon : les familles des victimes forment un groupe de consultation

Photo : YONHAP News

Samedi dernier, le 43e jour après la bousculade mortelle d’Itaewon, les familles des victimes ont lancé un groupe de concertation. Les membres de familles de 97 défunts sur 158 y participent. Objectif : demander au gouvernement de porter la responsabilité du drame et de sanctionner les responsables.Lors du rassemblement, les membres ont réclamé au président Yoon Suk-yeol de présenter ses excuses et de licencier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min.Les participants ont critiqué que l’exécutif ne leur avait pas partagé les coordonnées de toutes les familles des victimes alors qu’elles devaient se rassembler pour combattre ensemble leur traumatisme. Ils ont également averti qu’ils réagiraient plus rigoureusement à la victimisation secondaire, et a appelé les autorités publiques à créer un lieu de commémoration pour les âmes parties trop tôt.En ce qui concerne les propos de Kweon Seong-dong, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), qui a écrit sur ses réseaux sociaux que cet accident risque d’être utilisé comme une source de conflit politique, ils ont déclaré qu’ils n’étaient pas un camp anti-gouvernemental. Et d’expliquer qu’ils veulent juste clarifier la mort de leurs enfants tout comme lors du naufrage du ferry Sewol que Kweon a évoqué comme exemple.Le groupe organisera une cérémonie commémorative pour les victimes le 16 décembre sur la place de la tragédie sur le thème de « Souvenez-vous de nous ».