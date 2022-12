Le Parlement entérine la demande de destitution de Lee Sang-min

Photo : YONHAP News

La demande de destitution du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min a été adoptée dimanche à l’Assemblée nationale. Les partis de l’opposition ont déposé cette proposition pour lui faire porter la responsabilité de la bousculade mortelle survenue à Itaewon pendant la fête d’Halloween.Les députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle conservatrice, ont quitté l’Hémicycle sans participer au vote pour protester contre cette tentative. 182 parlementaires notamment du Minjoo, la première force de l’opposition, et du parti de la Justice ont voté pour.Le Minjoo a demandé au président de la République Yoon Suk-yeol d’accepter cette sanction en affirmant qu’il ne devait pas refuser ce devoir compte tenu de la gravité de la situation. Le PPP a vivement réagi en critiquant que son rival de centre-gauche a entamé cette démarche pour se venger de sa défaite à l’élection présidentielle et détourner l’attention du public qui porte sur l’enquête de corruption à l’égard de son patron Lee Jae-myung.Quant au Bureau présidentiel de Yongsan qui avait gardé le silence, il a annoncé cet après-midi que cette question devait être abordée une fois après avoir fait toute la lumière sur le drame. Il a de facto refusé la requête de mettre à la porte le ministre de l’Intérieur. Son vice-porte-parole a déclaré que la priorité était de passer au crible les circonstances de la tragédie pour les victimes et de déterminer à qui revient la responsabilité juridique.En septembre dernier, le Minjoo a déjà fait entériner une motion de révocation du ministre des Affaires étrangères Park Jin en raison des polémiques suscitées lors de la visite de Yoon aux Etats-Unis, mais ce dernier l’a refusée.