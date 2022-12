Investissements et emplois : Yoon demande de l’aide aux responsables économiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République a dîné vendredi dernier à la Cheongwadae avec les chefs d’organisations économiques, dont Chey Tae-won, le patron de la Chambre de commerce et d’industrie de Corée (KCCI) et président du groupe SK.C’est la première fois en neuf mois, à savoir depuis son élection, que Yoon Suk-yeol tient un repas avec des responsables économiques locaux. Durant la réunion organisée pour célébrer la fin de l’année, plusieurs sujets ont été abordés comme la fin de la grève des routiers, la baisse des impôts sur les sociétés et l’Exposition universelle 2030.Les responsables du monde économique ont remercié le numéro un pour avoir réglé le débrayage des camionneurs conformément aux lois et aux principes. Le dirigeant leur a répondu de ne pas s’en inquiéter en demandant de leur côté d’accroître les investissements et les emplois.Par ailleurs, les invités ont mis l’accent sur la nécessité d’adopter le projet de loi sur la réduction des impôts sur les sociétés au Parlement. Ils ont fait part également de leurs soucis concernant la révision de la loi dite de « l’enveloppe jaune », qui consiste à restreindre l’action en dommages-intérêts des entreprises à l'encontre des grévistes.Avant de finir, Yoon a remercié les chefs d’entreprise pour leurs efforts dans la candidature de Busan d’accueillir l’Exposition universelle 2030.