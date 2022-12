COVID-19 : la campagne de rappel s’élargit aux plus de 12 ans

Photo : YONHAP News

La campagne hivernale de vaccination contre le COVID-19 s’élargit aux personnes âgées de plus de 12 ans, contre 18 auparavant, en Corée du Sud. Les adolescents peuvent se faire inoculer le sérum et prendre rendez-vous dès aujourd’hui. L’injection de ceux qui ont réservé à l’avance débute le 19 décembre prochain.Pour ce rappel, les vaccins bivalents Pfizer BA.1 et BA.4-5 sont utilisés. Dans certains cas particuliers, le sérum de Novavax peut aussi être administré. Pour être éligible, il faut avoir complété son schéma vaccinal (deux doses), trois mois avant la nouvelle piqûre.Par ailleurs, la durée de la campagne hivernale, prévue initialement jusqu’au 18 décembre, sera prolongée jusqu’à la fin de l’année pour augmenter le taux de vaccination.Côté bilan, le pays du Matin clair a recensé ces dernières 24 heures, 25 667 nouvelles infections, soit une augmentation de 2 514 en une semaine. C’est le niveau le plus élevé depuis 13 semaines pour un lundi. Le chiffre cumulé des contaminations en Corée du Sud s'élève désormais à 27,7 millions. Le nombre de patients en état critique s'établit à 478 et celui de morts a progressé de 30.