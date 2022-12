Patinage artistique : Shin Ji-a remporte la médaille d’argent au Grand Prix Junior

Photo : YONHAP News

La jeune pépite du patinage artistique sud-coréen, Shin Ji-a, a décroché la médaille d’argent lors de la finale du Grand Prix Junior organisé samedi dernier à Turin en Italie.La patineuse de 14 ans a récolté 131,21 points : 72,07 points pour la technique et 59,14 pour les composants de programme. En totalisant 200,32 points avec le programme court, elle s’est classée derrière la Japonaise Mao Shimada. Sa compatriote Kim Chae-yeon est montée sur la dernière marche du podium.C’est la première fois depuis 17 ans qu’un sud-Coréen figure parmi les trois premières places dans cette compétition de l’Union international de patinage (ISU). Ce dernier exploit remonte à 2005 lorsque Kim Yuna a obtenu le titre.Dans la finale du Grand Prix Junior, les six meilleurs athlètes, âgés entre 13 et 19 ans, de la série Grand prix sont en lice. Pour cette édition, les redoutables patineurs russes n’ont pas pu participer à cause des sanctions imposées à leur pay en raison de la guerre en Ukraine. Du coup, trois sud-Coréennes et trois Japonaises se sont disputées le trône.