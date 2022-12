IRA : Lee Do-hoon s'envole pour Washington en quête d'avancées concrètes

Photo : YONHAP News

Le second vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères est parti hier pour Washington pour discuter de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) et participer au 7e Dialogue économique de haut niveau (SED).Avant son départ, Lee Do-hoon a déclaré qu’il examinerait la mise en place de ce qui avait été mis en accord lors du dernier sommet entre les deux pays, notamment par rapport aux chaînes d’approvisionnement, aux domaines scientifique, sanitaire et technologique, ainsi qu’à la sécurité économique. Il a fait part ensuite de sa volonté d’aboutir à des avancées concrètes.Le vice-ministre a souligné pourtant que l’IRA serait la question la plus importante à aborder non seulement avec l’exécutif américain mais aussi avec le Parlement. Il prévoit d’expliquer une nouvelle fois la position du pays du Matin clair avant l'annonce d’éventuelles dispositions détaillées de la loi, puis de concevoir une stratégie d’approche pour la nouvelle session parlementaire américaine.Pour rappel, le gouvernement sud-coréen avait déposé un deuxième avis sur la déduction fiscale liée à l’énergie propre en février dernier. Le texte comprend la demande de donner une marge d’interprétation plus large aux véhicules écologiques à usage commercial, pour que les constructeurs automobiles sud-coréens puissent en tirer le meilleur profit.Lee, qui restera jusqu’au 14 décembre à Washington, discutera des questions économiques avec le sous-secrétaire d'Etat américain pour la croissance économique, l'énergie et l'environnement, Jose Fernandez.